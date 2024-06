La Genova Calcio comunica lo staff tecnico per la stagione 2024/25

La Genova Calcio ha ufficializzato lo staff tecnico per la stagione sportiva 2024/25. Rimane alla guida dei biancorossi Beppe Maisano. Il comunicato ufficiale della società:

“L’ASD GENOVA CALCIO, è lieta di annunciare la composizione dello staff tecnico della Prima Squadra, che con orgoglio e fiducia affronterà – nella stagione 2024/2025 – il massimo campionato regionale di Eccellenza per il dodicesimo anno consecutivo.

Per il quinto campionato di fila (il nono in totale compresa l’esperienza dal 2013 al 2017) alla guida tecnica ci sarà GIUSEPPE MAISANO, un punto di riferimento per tutto il movimento biancorosso.

Entra nello staff tecnico di mister Maisano – con il ruolo di collaboratore tecnico – un allenatore di grande rilevanza ed esperienza come PAOLO MAZZOCCHI, ex tra le altre in Eccellenza e Promozione di Ligorna, Molassana, Baiardo, Cogoleto, Voltrese, Fontanabuona e lo scorso anno all’Anpi Casassa.

Il ruolo di preparatore dei portieri, sarà sempre ricoperto da DUILIO MONTIGNANI, una delle figure più importanti e di esperienza del movimento calcistico regionale.

Come nella scorsa stagione per l’importante incarico di match analyst la Genova Calcio si affiderà alla professionalità e competenza di CRISTIANO MONTI.

A completare lo staff tecnico ci sarà un preparatore atletico professionista di valore assoluto, già individuato, che con grande soddisfazione verrà annunciato nelle prossime settimane.

A mister Maisano e a tutto lo staff tecnico un augurio di buon lavoro da parte di tutta la Genova Calcio.

Nei prossimi giorni verrà resa nota anche la composizione dello staff sanitario della Prima Squadra, nonché le importanti conferme dei giocatori a cui dal 1° luglio si aggiungeranno altri nuovi arrivi di valore per disputare con fiducia il campionato di Eccellenza”.