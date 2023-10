La Liguria ospiterà il Torneo delle Regioni 2024

La 60^ edizione del Torneo delle Regioni si disputerà in Liguria. La competizione, riservata alle rispettive categorie (calcio femminile, Under 19, Under 17 e Under 15 maschili), sarà in programma dal 22 al 29 marzo 2024. Il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti:

“Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato la sede della 60^ edizione del Torneo delle Regioni.

La più longeva ed imponente manifestazione di calcio giovanile della LND, riservata alle rappresentative Regionali delle categorie calcio femminile, Under 19, Under 17 e Under 15 maschili si giocherà in Liguria. La Regione, presieduta dal Presidente Giulio Ivaldi, ospiterà la kermesse dedicata al calcio in programma dal 22 al 29 Marzo 2024.”