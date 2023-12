La Liguria rappresenterà l’Italia alla Uefa Region’s Cup 2024/25

Sono stati sorteggiati a Nyon i sorteggi della UEFA Region’s Cup, competizione europea che vedrà in campo – in rappresentanza dell’Italia – il Comitato Regionale Liguria, vincitore dell’ultimo Torneo delle Regioni organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Liguria che ospiterà il girone a settembre 2024 che è sorteggiata con Croazia, Romania e Malta, in una competizione che le Rappresentative italiane hanno conquistato nel 1999 (Veneto), nel 2002-03 (Piemonte-Valle d’Aosta), e nel 2012-13 (ancora Veneto).

Sono 36 le federazioni iscritte, con Malta e San Marino che schiereranno squadre nazionali dilettantistiche e il resto delle nazioni rappresentato da selezioni regionali vincitrici delle competizioni di qualificazione del loro Paese come, appunto, il Torneo delle Regioni. Esordio per l’Albania, mentre a distanza di 12 anni dall’ultima partecipazione tornerà in campo l’Armenia.

Sorteggio turno preliminare

Gruppo A: Estonia, Albania, Armenia

Gruppo B: Azerbaigian, Svezia, Georgia

Sorteggio turno intermedio

Gruppo 1: Polonia, Ucraina, Israele, Kazakistan

Gruppo 2: Portogallo, Inghilterra, Finlandia, Lettonia

Gruppo 3: Serbia, Slovacchia, Galles, Macedonia del Nord

Gruppo 4: Repubblica d’Irlanda, Svizzera, Irlanda del Nord, vincitrice del Gruppo B turno preliminare

Gruppo 5: Repubblica Ceca, Bosnia-Erzegovina, Scozia, vincitrici del Gruppo A turno preliminare

Gruppo 6: Turchia, Ungheria, San Marino*, Slovenia

Gruppo 7: Spagna, Bulgaria, Bielorussia, Moldavia

Gruppo 8: Croazia, ITALIA (Liguria), Romania, Malta*



Le otto vincitrici dei gironi del turno intermedio si qualificheranno per la fase finale, che si svolgerà tra giugno e luglio 2025.