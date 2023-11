Lavagnese, esonerato mister Alberto Ruvo

La Lavagnese ha esonerato mister Alberto Ruvo. Decisiva la sconfitta di domenica contro il Vado per 3-0. Bianconeri che attualmente si trovano al 15esimo posto con 15 punti in altrettante gare disputate. A breve verrà presentato il nuovo allenatore. Il comunicato della società:

“Dopo un’attenta valutazione, la Società Usd Lavagnese 1919 comunica che in data odierna ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Mister Alberto Ruvo.

La Società intende ringraziare il Mister per il lavoro fin qui svolto e per l’indimenticato ritorno in Serie D, augurandogli le migliori fortune professionali.

L’allenamento di domani sarà diretto da mister Vincenzo Ranieri in attesa di presentare a breve il nuovo allenatore”.