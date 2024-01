Little Club James, Gessi Adamoli torna in panchina!

Con un breve comunicato stampa il Little Club James ha annunciato le dimissioni di Ernesto Boschi, il tecnico che a fine novembre aveva sostituito Corrado Schiazza sulla panchina rossoblù. Sotto la guida di Boschi, che si è dimesso per motivi personali, il Little Club James non è riuscito a invertire il trend negativo di risultati, raccogliendo solo tre punti, frutto di tre pareggi, e incappando in quattro sconfitte. Ora, dopo le dimissioni del tecnico ex Marassi, sarà il direttore generale Gessi Adamoli a prendere le redini della prima squadra. Per Adamoli si tratta di un ritorno in panchina, dopo la lunga parentesi a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Di seguito il comunicato della società:

“L’ASD Little Club James prende atto delle dimissioni per motivi personali del mister Ernesto Boschi. Il nuovo responsabile tecnico della prima squadra è Gessi Adamoli che torna così alla guida del “suo” Little che aveva già allenato dal 1996 al 2005”.