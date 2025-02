San Cipriano-Little Club James 0-0

La protesta del Little club per l’espulsione di Fossati per la seguente motivazione:

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FOSSATI SAMUELE (LITTLE CLUB JAMES)

Al 40′ pt, a gioco in svolgimento ma a palla lontana, colpiva con un pugno all’altezza dell’addome un

calciatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.

I rossoblù sostengono che si trattasse di una azione di gioco e ritengono l’espulsione di tre giornate eccessiva.

Ecco il video