Lutto in casa Little Club, è mancato Davide Lombardo

Il comunicato del club:

“Un grave lutto ha colpito improvvisamente la grande famiglia del Little Club. A 52 anni è infatti prematuramente mancato Davide Lombardo. Arrivato dal Ligorna, era stato uno dei grandi protagonisti della promozione in Prima Categoria nella stagione 1996-97. Mancino delizioso era soprannominato il Principe per l’eleganza, i modi e la tecnica raffinata che aveva in campo e fuori. Era il Little di Bocciardo e Speranza, di Salvetti, Rossetti e Tognetti con Gessi Adamoli in panchina. E Lombardo, maglia numero 10, era il padrone della corsia di sinistra. Quella promozione permise al Little di rialzare la testa e tornare ad occupare nel panorama calcistico cittadino il ruolo che il suo blasone meritava.

Chi volesse dare un ultimo saluto a Davide il funerale si svolgerà domani, lunedì 26 febbraio, alle ore 10 nella chiesa di Mater Ecclesiae”.