Lutto in casa Sestri Levante, addio allo storico presidente Arioni

Lutto in casa Sestri Levante. Addio allo storico presidente Mario Arioni, che ha guidato i rossoblu dal 2000 al 2014. Il comunicato della società:

“Ci ha lasciati Mario Arioni, presidente del Sestri Levante dal 2000 al 2014.

Imprenditore originario di Calice al Cornoviglio, un piccolo paese di 1000 anime in provincia della Spezia, Arioni nel 1977 ha fondato la Ditta Arioni Mario, poi diventata Arioni Informatica, come concessionaria Olivetti. Amministratore della società fino all’ultimo, ha gestito in maniera familiare la sua attività imprenditoriale alla Foce a Genova, a Corte Lambruschini. Anche quando il gravissimo danno dell’alluvione nell’ottobre 2014, che distrusse gran parte dei macchinari, Arioni non si è perso d’animo e ha proseguito.

Già sponsor del Sestri Levante dal 1992 al 1995, Arioni diventa presidente nell’ottobre 2000 quando la squadra era sprofondata in Promozione. Riporterà l’Unione in Serie D dopo 23 anni di attesa. Durante la sua presidenza, la più longeva della storia corsara, il Sestri Levante ha vinto un campionato di Promozione (2001-02), una Coppa Italia di Eccellenza-Promozione (2001-02) e due campionati di Eccellenza (2004-05 e 2011-12).

Tutta l’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 e i suoi tifosi si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Ciao Mario. E grazie di tutto, davvero”.