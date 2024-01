Lutto nel mondo dilettantistico, è mancato il presidente Enrico Giordano

È mancato poche ore fa l’ex presidente della gloriosa BOLZANETESE che qualche lustro fa conquistò la promozione in Eccellenza dopo un campionato pazzesco.

La Bolza, dopo due stagioni in Eccellenza, (2004-2005 e 2005/2006) retrocedette in promozione A dove affrontò la stagione 2006-2007 in compagnia di diverse squadre attrezzate per vincere il campionato tra queste

Argentina, Albenga, Borgorosso Arenzano (vincitrice) Finale, Ospedaletti, Imperia.

La squadra parti malissimo e precipitò al terzultimo posto alla 6ª giornata di campionato obbligando il presidente Giordano a cambiare la guida tecnica ed ad affidarsi a una vecchia volpe delle panchine genovesi che in quel momento era l’opinionista tecnico di DILETTANTISSIMO: STEFANO FRESIA.

La Bolzanetese con il cambio in panchina prese a marciare forte tanto da arrivare alle spalle della capolista Borgorosso Arenzano di Mister Fabio Fossati che voló in Eccellenza.

Per il presidente Enrico Giordano c’era da affrontare gli spareggi per fare il salto di categoria.

Quella squadra dopo una cavalcata spettacolare; vinse contro il Molassana la semifinale Playoff e giocó la finale contro il temibile Cicagna allenato da Andrea Dagnino.

Il gol di Cristian Fiorito su punizione spalancò le porte della Serie A ligure alla formazione del presidentissimo Enrico Giordano.

I giocatori più rappresentativi di quella squadra erano: D’asaro, Lorusso, Sebastian Conti, Fiorito, Rotunno.

La stagione successiva in Eccellenza la squadra si piazzò al quinto posto con un altro campionato strepitoso.

Parlando con Giordano gli piaceva rievocare quelle due stagioni che furono anche i suoi ultimi capolavori prima di lasciare e passare la mano della presidenza blu arancio.

Stefano Fresia allenatore di quei due campionati lo ricorda così:

“Avevo un bellissimo rapporto con lui che andava oltre il calcio, infatti ricordo con piacere la sua famiglia con la quale entrai subito in sintonia e si creò un’alchimia particolare. Sono molto affranto di questa brutta notizia e faccio le mie più sincere condoglianze a tutta la famiglia Giordano“

Cosa ricordi di quelle stagioni?

“Direi tutto, ma in particolare ho sempre nel cuore la finale playoff di promozione dove Enrico aveva fatto pullman di tifosi per Cicagna. Fantastico un ricordo indelebile.”

Enrico Giordano aveva compiuto 84 anni il 9 settembre. Vulcanico, istrionico, noi di Dilettantissimo abbiamo un ottimo ricordo dell’uomo nonostante le piacevoli discussioni appassionanti con cui , in alcune circostanze, si dibatteva.

Era simpatico anche quando voleva aver ragione su argomenti palesemente contrari e cercava di convincerti argomentando con furbizia e arguzia le sue idee.

Lo faceva con la sua cadenza genovese e quel sorriso sornione tra il serio e il faceto.

Ciao Enrico che la terra ti sia lieve.

La redazione di Dilettantissimo si unisce al cordoglio dei familiari.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Enrico Giordano ricordiamo che il funerale si celebrerà Giovedì 11/01/2024, Alle ore 10:00, Presso la Parrocchia N.S. DELLA NEVE, Via Bolzaneto, 14 Genova

Mentre il santissimo Rosario si svolgerà mercoledì 10/01/2024, Alle ore 16:45,sempre Presso la Parrocchia N.S. DELLA NEVE, Via Bolzaneto, 14 Genova.