Mattia Gori è il nuovo allenatore della Sanremese

Il nuovo allenatore della Sanremese sarà Mattia Gori. Il comunicato della società biancoazzurra:

“La Sanremese Calcio comunica che il nuovo allenatore della prima squadra sarà Mattia Gori.

Nato il 4 marzo 1991, originario di Ravenna, nonostante la giovane età, Gori è uno degli tecnici emergenti più apprezzati nel panorama Dilettantistico nazionale. Al suo attivo ha già una vittoria nel campionato di Eccellenza con l’Alfonsine e positive esperienze in D con la stessa Alfonsine, Correggese, Sasso Marconi e United Riccione.

Gori ha assistito in Tribuna ieri alla gara con il Vado, ha firmato il contratto che lo lega al club e ha preso parte questo pomeriggio alla seduta di allenamento.

Nella sua avventura in biancoazzurro sarà affiancato da Damiano Bertani, classe 1991, tecnico in seconda e match analyst, l’anno scorso all’Empoli in serie A con Zanetti ed ex collaboratore tecnico anche nella Reggiana.

Restano nello staff del nuovo mister il preparatore atletico Andrea Mercurio, il preparatore dei portieri Matteo Oddonetto e il fisioterapista Gianluca Rattenni”.