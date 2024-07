Molassana, altro rinforzo: arriva Scarantino

Altro rinforzo per il Molassana: in arrivo il centrocampista classe 2001 Federico Scarantino che vestirà la casacca rossoazzurra nella stagione 2024/25. Il comunicato ufficiale della società:

“Inizia l’avventura in rossoazzurro per Federico Scarantino. Il centrocampista classe 2001, l’anno scorso al Little Club, torna a giocare in Eccellenza dopo le esperienze con Ligorna e Rapallo Rivarolese.

Abile con entrambi i piedi, può ricoprire più ruoli all’interno del campo. Benvenuto a Molassana, Fede!”.