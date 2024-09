Nasce l’ASD Atletico San Teodoro

Venerdì 13 presso la sede ARCI di Granarolo si è tenuta la festa di fondazione dell’Atletico San Teodoro.

Abbiamo quindi deciso di sentire Mister Mirko Auteri per raccontarci la serata:

“Come nella migliore tradizione italiana tutto è avvenuto “a tavola”, la nostra idea era quella di farci conoscere già da subito. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un banchetto e di invitare non solo gente del quartiere, ma persone appassionate come noi di calcio dilettanti.

Ci è sembrato il modo migliore per dare il via a questa avventura con i protagonisti della società biancoblu schierati nei posti nevralgici della serata.

Il Presidente Andrea Pace armato di spatola a capo della postazione “griglia” con ai suoi fianchi il sempre precisissimo difensore Furfaro e il fantasioso Pizzaferri a comporre i panini.

La vicepresidente Greta Auteri raccoglie le ordinazioni con Gualtieri a sua guardia.

Il capitano Gamberini invece dispensa dolcezza alla piastra delle crepes, mentre il veterano Sacha e la torre Specchio rispondono con le bevande, soprattutto birre.

Infine Capello da jolly si muove per tutto il circolo insieme a radiolina Foglino nel cercare iscritti per il birra pong e sempre attivi per qualsiasi altra necessità.

Senza contare tutti gli altri con amici, parenti e simpatizzanti a godersi la festa in un clima di grande entusiasmo!

Una serata che si chiude con i fumogeni biancoblu e i fuochi d’artificio a illuminare la notte e dare quel pizzico di goliardia che non può mancare in questa avventura che tra campo e territorio vuole diventare il volano di qualcosa capace di creare appartenenza e socialità”.

Queste le parole di Mister Auteri, a noi spetta solo fare un grande in bocca al lupo a questa società neo costituita