Portale LND, problematiche e soluzioni

Il comunicato ufficiale della LND:

La presente per informare che sono ancora in corso le attività di ripristino presso i Data Center che ospitano i sistemi informatici della Lega Nazionale Dilettanti. Al fine di rendere continuità al servizio, in questo momento di indisponibilità delle procedure standard, si comunica la modalità operativa di trasmissione delle pratiche, limitatamente ai soli calciatori/calciatrici, DA IMPIEGARE SOLO NEL CORSO DI QUESTO FINE SETTIMANA DI GARE. AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE: la società dovrà far pervenire una

comunicazione su carta intestata, attestante la volontà di aggiornare la posizione del tesserato del quale indicherà le generalità e la modalità di tesseramento (se volontario o con contratto e nel secondo caso la durata del vincolo). La comunicazione corredata di timbro e firma della società, firma del calciatore/ calciatrice (in caso di minori, anche di chi esercita la responsabilità genitoriale) copia del documento di identità del calciatore/ calciatrice, nonché del codice fiscale, dovrà essere inoltrata alle seguenti pec del Comitato Regionale lnd.crliguria@pec.it e lndliguria@legalmail.it.

Tale posizione di tesseramento dovrà, al ripristino del normale funzionamento del Portale Società della LND, immediatamente essere inserita attraverso il canale ordinario, pena la mancata regolarizzazione della stessa.

TRASFERIMENTO DEFINITIVO O PRESTITO: la società dovrà far pervenire una comunicazione su carta intestata, attestante la volontà di trasferire/prestare la posizione del tesserato, del quale indicherà le generalità e la modalità di tesseramento (se volontario o con contratto). La comunicazione corredata di timbro e firma della società cedente, timbro e firma della società cessionaria, firma del calciatore/ calciatrice, (in caso di minori, anche di chi esercita la responsabilità genitoriale) copia del documento di identità del calciatore/ calciatrice, nonché del codice fiscale, dovrà essere inoltrata alle seguenti pec del Comitato Regionale lnd.crliguria@pec.it e lndliguria@legalmail.it.

Tale posizione di tesseramento dovrà, al ripristino del normale funzionamento del Portale Società della LND, immediatamente essere inserita attraverso il canale ordinario, pena la mancata regolarizzazione della stessa.

Seguiranno ulteriori informative