Priaruggia G.Mora, altro colpo in entrata: arriva Cataldo

Secondo colpo in entrata per il Priaruggia G.Mora: arriva Simone Cataldo. Il terzino sinistro, classe 1996, è nato calcisticamente proprio nel G.Mora. Altro rinforzo in difesa, dopo Zinnari (annunciato ieri) per mister Verdigi. Il comunicato ufficiale della società biancorossa:

“NUOVI ORIZZONTI. SIMONE CATALDO SBARCA A PRIARUGGIA!

Il Priaruggia G.Mora dà il benvenuto a Simone Cataldo. Il terzino sinistro classe 1996 è nato calcisticamente proprio nel G.Mora e, dopo una parentesi a Bogliasco, si è formato nel settore giovanile della Sampdoria, con cui ha giocato stabilmente nel campionato Primavera. In carriera ha vestito anche le maglie di Ligorna e Athletic Club Albaro, collezionando oltre 120 presenze tra Serie D, Eccellenza e Promozione. Ora lo attende una nuova sfida: difendere il quartiere dove è nato e portare in alto il nome della squadra con cui mosse i primi passi su un campo da calcio. Benvenuto, Simo! Non vediamo l’ora…”.