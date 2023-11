Rapallo Ruentes, sarà Roberto Torre a guidare la panchina bianconera

Cambio in panchina per il Rapallo Ruentes: fuori Cristiano Rossetti e dentro Roberto Torre. Nome noto nel panorama ligure e non solo con esperienze nel Genoa (9 anni), nel Bogliasco, nel Ligorna, nell’Avegno, nel Cornia, nel Recco 19 e nell’Alessandria nel campionato Beretti (3 anni). È stato vicecampione d’Italia Under 19 nel Torneo delle Regione con la Liguria nell’edizione che si svolse in Umbria e due anni fa selezionatore della rappresentativa genovese Under 14.

Torre avrà il compito di risollevare le sorti del Rapallo Ruentes, che attualmente si trova all’ultimo posto in classifica con soli 2 punti nel campionato di Promozione B.