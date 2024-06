Riccardo D’Antoni è un nuovo giocatore della Sanremese

Colpo di mercato per la Sanremese: in arrivo l’attaccante classe 2002, Riccardo D’Antoni. La scorsa stagione ha collezionato solamente 2 presenze in Serie C con la maglia del Sestri Levante, a causa di un brutto infortunio. Il comunicato ufficiale del club:

“La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo D’Antoni che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione 2024/25.

Nato a Savona il 5 dicembre 2002, alto 1.80, D’Antoni è una punta centrale. Quest’anno ha militato nel Sestri Levante in C ma ha totalizzato solo 2 presenze per via di un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco. È rientrato poi a disposizione nel finale di stagione.

Nella sua carriera ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Vado. Ha poi vestito le maglie di Torino Under 18, di nuovo Vado, Modena, Pistoiese, United Riccione (con mister Gori) e Sestri Levante. Vanta 75 presenze e 18 reti in serie D, più 1 gol in Coppa Italia di serie D, e 20 presenze e 1 gol in C.

«Sono molto contento di arrivare a Sanremo – afferma Riccardo D’Antoni – ringrazio la società che ha deciso di puntare sul sottoscritto nonostante l’infortunio. Conosco bene soprattutto mister Gori che mi ha allenato a Riccione (con lui 11 reti e 3 assist ndr) e il direttore sportivo Marcello Panuccio che mi hanno cercato con grande vigore. Sono il classico attaccante centrale, amo stare in area, vivo per il gol: posso giocare sia da solo che con un altro compagno al mio fianco. Sanremo è una piazza ricca di fascino, storia e blasone, cercheremo di partire bene per disputare un campionato importante»”.