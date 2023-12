Rivasamba, doppio colpo: arrivano Gualtieri e Amato

Doppio arrivo in casa Rivasamba: Matteo Gualtieri, classe 2002, proveniente dal Ligorna e Francesco Amato, 2004, ex Virtus Entella, Chieti e Sambenedettese. I due giocatori saranno subito a disposizione di mister Schiappacasse. Il comunicato ufficiale della società:

“Sotto l’albero di Natale arrivano due nuovi acquisti per la squadra di mister Schiappacasse,

Matteo Gualtieri, classe 02, proveniente dal Ligorna (in passato giocatore del Campomorone, del Sestri Levante e del Fano), e Francesco Amato, classe 04, ex giocatore di Virtus Entella, Chieti e Sambenedettese.

Si ringrazia il Ligorna, nelle persone del presidente Saracco e del Ds Ricci per il buon esito della trattativa”.