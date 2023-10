Nuovo rinforzo per il Rivasamba: arriva l’attaccante Davide Rovido. Il classe 2000 è cresciuto nelle giovanili del Genoa e poi ha girato molto in questi ultimi anni. Dal Crema, alla Cremonese Under 19, alla Lavagnese fino al Sestri Levante. Rovido ha collezionato ben 119 presenze in Serie D e ora è pronto per questa nuova avventura con il Rivasamba in Eccellenza.