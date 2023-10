Sammargheritese, Lenzo: “I conti si fanno sempre alla fine”

Partenza di campionato complicata per la Sammargheritese, che si trova all’ultimo posto in classifica con 3 punti in 6 giornate. Tre sono stati i pareggi, tutti con il punteggio di 0-0, contro Voltrese, Taggia e Forza E Coraggio. Dopo la sconfitta per 0-3 in casa contro la Cairese, il presidente Andrea Lenzo ha espresso parole di vicinanza a tutta la squadra, trasmettendo grande fiducia a tutto l’ambiente.

“L’ultimo posto non rispecchia il valore del Sammargheritese. Lunghissima è la nostra lista di infortunati: Raffo, Maucci, Di Lisi, Moladori, Ferrari, Amandolesi, Costa, Guarella, Alaia, Sanguineti. Nonostante ciò siamo sempre stati all’altezza dell’avversario, e talvolta anche superiori come nel caso del match contro il Taggia o contro il Forza e Coraggio – conclude Lenzo – La Sammargheritese è ferita, ma dimostreremo che questa squadra è assolutamente all’altezza della categoria. I ragazzi devono continuare a lavorare e a stare tranquilli, perché i conti si fanno sempre alla fine”.