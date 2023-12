San Cipriano scatenato, arriva Oliva e c’è il ritorno di Alesso

Mercato in entrata per il San Cipriano, arrivano un difensore e c’è il ritorno di un portiere. Si tratta rispettivamente di Marco Oliva e di Davide Alesso. Il primo arriva dal Busalla dove ha collezionato 8 presenze e 1 gol quest’anno nel campionato di Eccellenza. C’è invece un ritorno, dell’estremo difensore che ha già vestito la maglia del San Cipriano in passato; il classe 1989 arriva dal Rapallo. Il comunicato ufficiale:

“San Cipriano, il nuovo difensore arriva dell’eccellenza. Si tratta di Marco OLIVA. Arriva dal Busalla dove in otto partite ha messo a segno anche un goal. Lo scorso anno furono invece 27 le presenze in biancoblu, nel suo passato anche Molassana, Athletic Club Albaro, Moconesi e Sammargheritese.

Per Davide Alesso si tratta invece di un ritorno, visto che l’aria del Grondona l’ha già respirata in passato per diversi anni. Il portiere classe 1989 arriva dal Rapallo. Fa il percorso inverso Marco Ventura dopo le 7 partite tra i pali del Sanci”.