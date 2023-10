Sanremese, arriva l’attaccante Leonardo Gatto

Gran colpo in entrata della Sanremese, che acquista l’attaccante, attualmente svincolato, Leonardo Gatto. Il classe 1992 è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e ha collezionato ben 385 presenze tra i professionisti. Il comunicato della società biancoazzurra:

“La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2023/24 dell’attaccante Leonardo Gatto, attualmente svincolato.

Nato a Trebisacce, in provincia di Cosenza, il 28 aprile 1992, alto 1.80 per 78 kg, Gatto è un colpo di grande livello che non ha quasi bisogno di presentazioni. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, ha collezionato 385 presenze e siglato 50 reti tra i professionisti (di cui 160 solo in B).

Ha esordito in C1 nel Pisa, poi ha vestito in cadetteria le maglie di Lanciano, Vicenza, Ascoli, Salernitana ed Entella. In C ha giocato con Pro Vercelli e Triestina. La scorsa stagione ha militato nella Pro Vercelli, totalizzando 19 presenze e mettendo a segno 3 reti.

Esterno sinistro d’attacco, Gatto può giocare anche da punta centrale e da ala destra e da oggi si metterà a disposizione del mister Giannini.”

“Ho deciso di scendere per la prima volta in D – dichiara Gatto – perché la piazza di Sanremo mi stimola tantissimo. Ho parlato col presidente e mi ha trasmesso una grande carica, so che vuole vincere e i risultati degli ultimi campionati parlano chiaro. Inoltre ieri ero allo stadio e ho assistito alla gara con la Lavagnese. La squadra mi ha fatto una buona impressione, ci sono giovani e calciatori con valori importanti, in più si vede che c’è una buona sintonia con l’allenatore. Secondo me c’è tutto per far bene. In estate mi sono allenato da solo con un preparatore, devo solo ritrovare il ritmo partita, ma non vedo l’ora di cominciare. Voglio ritornare subito in C e voglio farlo con la Sanremese. Farò di tutto per dare una mano al gruppo e per regalare tante gioie ai tifosi biancoazzurri“.