Sanremese, rinnova fino a giugno 2025 il centrocampista Diego Larotonda

È tempo di rinnovi in casa Sanremese: si tratta del centrocampista Diego Larotonda, che ha prolungato il suo contratto con la società biancoazzurra fino al 30 giugno 2025. Il comunicato ufficiale:

“La Sanremese Calcio comunica il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025 del centrocampista Diego Larotonda che si appresta a disputare la sua quarta stagione in biancoazzurro.

Nato a Susa il 23 marzo 2002, Larotonda è un centrocampista polivalente di grande valore cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino e arrivato, attraverso l’Under 17 e l’Under 18, fino in Primavera.

Giunto a Sanremo nell’estate del 2021, con il club matuziano ha collezionato finora, tra campionato, Coppa Italia e play off, 88 presenze e realizzato 9 reti. Quest’anno è sceso in campo in 36 gare ed ha messo a segno 2 reti. È stato uno dei protagonisti del brillante rendimento nel girone di ritorno della squadra di Gori per continuità nelle prestazioni e per attaccamento alla maglia.

Ha al suo attivo anche un’esperienza al Renate in C nella prima parte della stagione 2022/23: con i nerazzurri ha totalizzato 10 presenze e 1 gol tra i professionisti tra campionato e Coppa Italia.

“Non è stato un anno facile per noi – spiega Diego Larotonda – ma alla fine siamo riusciti a mantenere la categoria senza troppi problemi e dobbiamo essere contenti per come ad un certo punto del girone di andata si erano messe le cose. In ogni caso le difficoltà mi hanno fatto crescere come giocatore e come uomo. Ringrazio la società e il mister per tutta la fiducia che mi hanno dato e mi stanno dimostrando con il rinnovo del contratto. Non vedo l’ora che arrivi il mese di settembre per indossare di nuovo i colori biancoazzurri, che ormai considero la mia seconda pelle“.