Sanremese, squadra affidata ad interim ad Andrea Caverzan

Novità in casa Sanremese, dopo la risoluzione del contratto con il mister Giannini, la squadra è stata affidata ad interim ad Andrea Caverzan, che ha diretto ieri la seduta insieme con il collaboratore Vincenzo Stragapede, il preparatore atletico Andrea Mercurio e il preparatore dei portieri Matteo Oddonetto.

Al termine si è tenuta una conferenza stampa durante la quale il presidente Alessandro Masu e il direttore sportivo Marcello Panuccio hanno spiegato le scelte della società.

“Quando si interrompe un rapporto di lavoro – spiega il presidente Alessandro Masu – è sempre doloroso, poi mister Giannini fino al termine ha dimostrato di essere una persona molto seria e coerente. L’anno scorso ha comunque raggiunto un secondo posto e quest’anno eravamo partiti bene, poi contro Alcione e Asti sicuramente qualcosa non è andato per il verso giusto e, come sempre accade in questi casi, a pagare è l’allenatore. Abbiamo maturato la decisione insieme ma ora non abbiamo fretta di scegliere il nuovo tecnico. Non possiamo e non vogliamo sbagliare. Ci prendiamo tutto il tempo necessario perché siamo convinti di poter raddrizzare ancora la stagione e faremo di tutto per riprendere il cammino interrotto nelle ultime due settimane“.

“Voglio ringraziare Giannini per quello che ha dato alla Sanremese – dichiara Marcello Panuccio – tutti sanno che è stata una scelta dolorosa e tutti sanno quanto ognuno di noi sia legato a Gabriele umanamente e dal punto di vista professionale. Non abbiamo fretta di annunciare il nuovo allenatore: stiamo vagliando diversi nomi ma abbiamo molto chiaro il profilo che vogliamo individuare. Deve essere un tecnico preparato, motivato, che abbia voglia di vincere e di valorizzare al massimo i giovani. Nel frattempo oggi siamo ripartiti con Andrea Caverzan che è venuto dal Settore Giovanile per darci una mano. Prepareremo sicuramente al meglio la gara con il Vado perché vogliamo invertire la rotta e risalire la china in classifica“.