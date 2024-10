SESTRESE: è ritorno di fiamma, in panchina torna Mister Valmati

Ritorno di fiamma, quasi immediato, in casa Sestrese. Enrico Valmati è – di nuovo – il tecnico dei verdestellati.

Dopo la separazione in estate, con il giovane allenatore accasatosi a Celle, la Sestrese ha contattato nuovamente Valmati come successore di Carletti, esonerato in seguito alla sconfitta per 4 a 1 contro la Sampierdarenese. Immediato il “sì” del mister ex di Borzoli e San Bernardino. Manca solo l’ufficialità.