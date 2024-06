Stefano Venturelli rinnova per un’altra stagione con il Molassana

Aria di rinnovi in casa Molassana: si tratta dell’attaccante classe 1984, Stefano Venturelli, che rimarrà in maglia rossazzurra anche per la stagione 2024/25. Il comunicato ufficiale della società:

“Stefano Venturelli sarà un giocatore del Molassana anche nella stagione 2024/2025 e vestirà la maglia rossazzurra anche in Eccellenza. L’attaccante classe 1984 si è reso protagonista di un campionato incredibile, mettendo a segno 17 reti tra regular season e play off. La sua permanenza è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutta la società”.