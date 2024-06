Play off di ritorno Eccellenza nazionale Terni FC-Cairese allo Stadio Comunale ‘Orlando Strinati’. La formazione gialloblù, nella gara di andata, ha battuto la compagine umbra per 4-2. La Cairese può anche permettersi di perdere con un gol di scarto e ricordiamo che i gol in trasferta varranno doppio. Sarà dunque l’ultimo atto della stagione per entrambe le squadre e poi solamente per una delle due sarà Serie D.