Torneo delle Regioni 2024, sorteggiati i gironi

Sono stati sorteggiati oggi pomeriggio a Palazzo Tursi, nel Salone di Rappresentanza, i gironi della 60esima edizione del Torneo delle Regioni, la più longeva ed imponente manifestazione di calcio giovanile della Lega Nazionale Dilettanti, riservata alle rappresentative Regionali delle categorie Under 19, Under 17 e Under 15 maschili e calcio femminile.

Il Torneo si svolgerà in Liguria, campione in carica con l’Under 19, dal 22 al 29 marzo 2024. Le fasi finali saranno tutte svolte a Genova, fino alla finale allo stadio La Sciorba. I gironi di qualificazione, invece, saranno giocati anche in altri territori della Liguria. La LND Liguria ha già preparato 17 campi sui quali si svolgerà il torneo.

Dal 23 al 25 marzo si svolgerà la fase ai gironi. 26 giorno di riposo; 27 quarti di finale; 28 semifinali e 29 finali.

Ecco i gironi per gli Under 15, Under 17, Under 19 e Femminile:

Girone A: Toscana, Piemonte V.D.A., Umbria, Basilicata

Girone B: C.P.A. Bolzano, Veneto, Lazio, Emilia Romagna

Girone C: Campania, Sicilia, Sardegna, Marche

Girone D: Lombardia, Puglia, Calabria, Friuli Venezia Giulia*

Girone E: LIGURIA, Abruzzo, C.P.A. Trento, Molise*

I gironi valgono per tutte le categorie. Le due regioni con l’asterisco (Friuli Venezia Giulia e Molise) non hanno la selezione femminile, quindi i gironi D ed E Femminili saranno triangolari.

Anche in questa edizione del Torneo delle Regioni, parallelamente al calcio giocato, le regioni si affronteranno anche virtualmente. Ecco i gironi sorteggiati per gli E-Sports:

GIRONE A: Lazio, Marche, Abruzzo

GIRONE B: Calabria, Toscana, Emilia Romagna

GIRONE C: Umbria, Sardegna, Piemonte V.D.A.

GIRONE D: Campania, LIGURIA, Sicilia