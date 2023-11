Triplo colpo in casa Sestrese: in arrivo Chiarabini, Camera e Cavallone

Triplo colpo di mercato della Sestrese: in arrivo Mirko Chiarabini, Lorenzo Camera e Giacomo Cavallone. Verdestellati che con questi 3 colpi di mercato lanciano un segnale al campionato; attualmente la Sestrese si trova al secondo posto in classifica a quota 23 punti, a -4 dalla capolista San Francesco Loano. Il comunicato della società:

“La GSD SESTRESE BOR.1919 √® lieta di annunciare di aver completato il tesseramento di tre importanti giocatori:

Mirko Chiarabini, attaccante classe ’92, alla sua prima esperienza in Promozione. Ha esordito in Serie C con l’Entella e militato in Serie D con Lucchese, Rapallo-Bogliasco, Lavagnese, Vado, Varesina e da capitano per diversi anni nel Ligorna; nelle ultime due stagioni in Eccellenza con Golfo Paradiso, Campomorone e Rapallo.

Lorenzo Camera, esterno sinistro classe 1999, ex Baiardo; elemento protagonista nelle ultime due stagioni alla corte di mister Valmati al Borzoli e in questa prima parte di stagione al Bogliasco.

Giacomo Cavallone, attaccante classe 2000, ex Celle Varazze con la quale ha segnato 13 reti nella scorsa stagione. Prima ancora a Imperia, e in D a Finale.

A Mirko, Lorenzo e Giacomo il migliore “in bocca al lupo” da parte di tutto l’ambiente verdestellato”.