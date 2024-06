Umberto Verdigi è il nuovo allenatore del Priaruggia G.Mora

È arrivata l’ufficialità in casa Priaruggia G.Mora: Umberto Verdigi sarà il nuovo allenatore per la stagione 2024/25. Per oltre trent’anni ha ricoperto importanti incarichi in qualità di allenatore, collaboratore tecnico e preparatore atletico di squadre liguri e piemontesi militanti in Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Il comunicato ufficiale della società biancorossa:

“IL PRINCIPE È QUI!

Dal 1º luglio Umberto Verdigi sarà il nuovo allenatore del Priaruggia G.Mora.

Il “Principe”, volto noto del calcio dilettantistico locale, in oltre trent’anni di attività ha ricoperto importanti incarichi in qualità di allenatore, collaboratore tecnico e preparatore atletico di squadre liguri e piemontesi militanti in Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Dal 2013 al 2022 si è contraddistinto per la lunga e proficua militanza nell’Athletic Club Albaro: faceva parte dello staff tecnico che guidò la squadra alla vittoria del campionato di Promozione nel 2018/19, mentre nelle vesti di allenatore ha vinto due titoli regionali con le formazioni Allievi e Juniores d’Eccellenza.

Al Priaruggia G.Mora ritrova molti ragazzi allenati sulla panchina albarina. Benvenuto, mister”.