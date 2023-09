UN ALLENATORE PROFESSIONISTA PER I PORTIERINI DELL’ATHLETIC

L’Athletic Club Albaro annuncia l’ingaggio di un nuovo preparatore dei portieri: si tratta di Matteo Raganini, ex allenatore del settore giovanile della Sampdoria. Il comunicato della società albarina:

“Matteo Raganini è il nuovo allenatore dei portieri Under 11 dell’Athletic Club Albaro. Per il tecnico classe 1991 si tratta di un gradito ritorno: nella stagione 2017/18, infatti, Raganini aveva già allenato nella scuola calcio albarina, prima di passare all’U.C. Sampdoria. In cinque stagioni in blucerchiato ha allenato i portieri della scuola calcio e del settore giovanile fino agli Under 16.

L’Athletic Club Albaro dà un caloroso “bentornato” a mister Raganini, conscio che le sue competenze e l’esperienza acquisita nel mondo del professionismo saranno determinanti per la crescita dei piccoli portieri che vestono (e che vestiranno presto) la nostra casacca”.