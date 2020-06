La Genova Beach Soccer, attraverso i propri canali social, fa sapere come la prossima settimana sarà fondamentale per decidere l’immediato futuro del campionato di Beach Soccer. Al vaglio della LND ci sarebbe la possibilità di far disputare almeno la Supercoppa è la Coppa Italia in un’unica tappa. Il 25 giugno, data decisiva anche per le sorti del calcio amatoriale, si dovrà prendere una decisione in merito: stop di una stagione o Beach Soccer in “formato light”?

IL COMUNICATO DELLA GBS

ULTIM’ORA: rimandate al 25 Giugno le decisioni della Lega Nazionale Dilettanti sulla imminente stagione del beach soccer italiano.

Ecco in breve l’ipotesi per la stagione 2020:

👉🏼 Ipotesi finale di Supercoppa Italiana (Sambenedettese – Catania) e svolgimento della Coppa Italia in un’unica tappa a Napoli in date ancora da definire.

🔺Il prossimo decreto sarà fondamentale per il via definitivo a questa stagione di beach soccer in formato “light”.

