ALBENGA, ECCO I GIOVANI BERRUTI, VIGNOLA, GAGGERO E ROMANO. L’Albenga comunica l’arrivo di quattro giovani calciatori per il prossimo campionato di Eccellenza: Daniel Berruti, portiere classe 2001 proveniente dal Pietra Ligure; Matteo Vignola e Lorenzo Gaggero, centrocampisti classe 2002 (Vado juniores); e infine Gabriele Romano, attaccante classe 2002 dal Varazze. Ecco il comunicato ufficiale:

«L’A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2020-2021, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Daniel Berruti, portiere classe 2001 nell’ultima stagione all’A.S.D. Pietra Ligure 1956, di Matteo Vignola e Lorenzo Gaggero, centrocampisti classe 2002 entrambi reduci dall’esperienza nella Juniores Nazionale del Vado FC e di Gabriele Romano, attaccante classe 2002 in arrivo dall’A.S.D Varazze 1912 Don Bosco.

A Daniel, Matteo, Lorenzo e Gabriele va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società».

