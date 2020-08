L’Andora continua a muoversi sul mercato, in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. La società ha ufficializzato proprio nelle ultime ore il ritorno tra le fila biancoblu di Michael Stabile. Inoltre, egli scorsi giorni, la società ha comunicato di aver portato a termine un acquisto di prospettiva: Loris Furlanetto, classe 2003, che insieme a Stabile sarà a disposizione di mister Delfino per la prossima stagione sportiva.

Per quanto riguarda invece la formazione juniores, è stato ufficializzato qualche giorno fa il nuovo allenatore: Davide Torregrossa. Ecco il comunicato: «La società ufficializza Davide Torregrossa come nuovo allenatore della squadra Juniores. Un mister di sicuro affidamento: quando si parla di giovani che metterà a disposizione la sua esperienza per preparare i ragazzi al salto verso la Prima Squadra».