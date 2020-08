ANPI, ARRIVA (IN PRESTITO) UN NUOVO ATTACCANTE: ALESSANDRO NOVARESI. L’Anpi ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo attaccante: arriva in prestito dal Marassi Alessandro Novaresi, classe 1998. Un gradito ritorno, perchè il centravanti – ex Goliardica e Molassana – è cresciuto proprio nel Settore Giovanile dell’ANPI. Ecco il comunicato ufficiale della società, pubblicato attraverso la propria pagina Instagram:

«La società ha il piacere di comunicare l’acquisizione in prestito di NOVARESI Alessandro classe 98. Anche per Novaresi un gradito ritorno ,anche se temporaneo, essendo un giocatore cresciuto nel nostro settore giovanile. Benvenuto Alessandro».