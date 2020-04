ASS. CAVO: “MEZZO MILIONE PER FONDO ROTATIVO DELLO SPORT”

L’Assessore allo Sport Ilaria Cavo ha pubblicato sui propri social la notizia dell’attivazione dei fondi per aiutare la formazione professionale e lo sport:

CORONAVIRUS: AIUTIAMO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LO SPORT

Oggi è stata una giornata importante. Tra le misure attivate dal Comitato di Indirizzo del Fondo Strategico vi sono infatti anche 1,5 milioni di euro per la Formazione e lo Sport.

– 1 milione di euro a supporto dell’emergenza economica degli enti della formazione professionale;

– 500 mila euro per il fondo rotativo dello Sport, attivato da Filse a inizio aprile.

Si tratta di due misure importanti che hanno lo scopo di sostenere due settori fortemente danneggiati dall’emergenza; in particolare, per quanto riguarda lo sport, i 500mila euro vanno a raddoppiare la capienza del fondo rotativo attivato a inizio aprile e chiuso per un eccesso di domande. Grazie a questo finanziamento aggiuntivo possiamo finanziare tutte le domande presentate che avevano sforato la capienza del fondo.