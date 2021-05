Prime riconferme in casa BAIARDO.

La società parte con l’ufficializzazione di CLAUDIO PAGLIA e MATTIA MEMOLI riconfermando così gli allenatori della prima squadra dell’ultima stagione.

Per costruire una casa si parte dalle fondamenta.

In una squadra di calcio dall’allenatore, il quale darà le indicazioni per il progetto tecnico.

Nella foto Barsacchi, Mister Paglia, la Presidente Erriu, Medone e Memoli

Così nel tardo pomeriggio di oggi, Cristina Erriu, presidente dei Draghetti, Medone DG, BARSACCHI DS, hanno messo un altro tassello per Il prossimo campionato che si annuncia colmo di iniziative e di novità importanti.

I neroverdi infatti dalla prossima stagione, avranno anche la squadra di calcio femminile

Oltre ad aver aperto un polo sportivo sul levante (campo adiacente all’uscita autostradale di Nervi) per ampliare ulteriormente il settore giovanile che avrà a disposizione un campo di allenamento in più.

