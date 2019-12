Colpaccio di mercato in extremis per il Rapallo Rivarolese. La società ruentina blinda la difesa grazie all’arrivo in bianconero di Marco Vittiglio, difensore classe 1994 che ha vestito in Serie D le maglie di Savona e Lavagnese, di Lucchese e Andria in Lega Pro; ma soprattutto ricordiamo il giocatore pescarese per il suo esordio in Serie A in Pescara-Fiorentina, durante il quale segnò anche il gol della bandiera per il Delfino. Ecco il video:

Ed ecco il comunicato appena pubblicato dalla Società sul sito ufficiale: “La società Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore Marco Vittiglio.

Il classe ’94 può ricoprire tutti i ruoli della fase difensiva, un vero “jolly” per la retroguardia da oggi a disposizione di Stefano Fresia. Il difensore pescarese ha militato in diverse squadre, in Serie D con le maglie di Chieti, Savona e Lavagnese, in Lega Pro con Andria e Lucchese, e probabilmente qualcuno ricorderà il suo esordio (con gol) in Serie A, con la maglia del Pescara, nella stagione 2012/2013 (Pescara-Fiorentina).

La società è soddisfatta del buon esito della trattativa e augura al ragazzo un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni con la casacca bianconera“.