CASTELLETTO – LERICI, “DEDICATO A…” SIMONE LUCATTINI

Altro giro, altra dedica grazie all’instancabile Enrico Figus: il filmato che vi proponiamo è una partita della stagione 2006/07. Campionato di Promozione, si affrontano gli spezzini del Lerici e il Castelletto di un giovane mister Pirovano. A Ca de Rissi sono gli ospiti a portarsi in vantaggio, grazie alla sventola dai venti metri di Bianchi. Non ci arriva l’estremo difensore Deraco che sarà però tra i protagonisti del pareggio finale. Il Castelletto rimane in 10 a fine primo tempo e il Lerici colpisce un palo clamoroso a inizio ripresa. Gol sbagliato, gol subito: al 58′ su corner Federico Sposetti fa 1-1. In un match pieno di emozioni, condite da un palo anche per i padroni di casa, nel finale ci prova due volte, trovando la risposta avversaria, Simone Lucattini del Castelletto. Proprio in seguito alla sua segnalazione abbiamo rispolverato questa partita. La dedica non può che essere per lui.

Le riprese e il montaggio di Castelletto – Lerici sono di Enrico Figus, il servizio di Stefania De Palmas. Buona visione!

