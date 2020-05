Il Celle Ligure e mister Davide Palermo si dividono. Dopo aver annunciato la fusione con il Riviera del Beigua, la società ponentina comunica l’addio con il tecnico della passata stagione, specificando la natura consensuale della separazione. Ai saluti anche Davide Cremonesi e Beppe Noris. Questo il comunicato arrivato in redazione:

“La Polisportiva Celle Ligure comunica la separazione consensuale da mister Davide Palermo e il suo staff, Davide Cremonesi e Beppe Noris. Ringraziamo il Mister e lo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati in questo periodo insieme, facciamo loro un grande in bocca al lupo, certi di aver costruito oltre al rapporto professionale anche un bel apporto di amicizia reciproca.“

Qui potete invece trovare la notizia relativa alla fusione tra Celle Ligure e Riviera del Beigua di qualche settimana fa:

Nasce il Celle e Riviera: il comunicato

