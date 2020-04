La dedica di oggi è per il vincente allenatore del Taggia Simone Siciliano. L’ex mister della Sanstevese ha un glorioso passato da calciatore, avendo militato, tra le altre, nelle fila di Imperia, Vado e Sanremese. Proprio con l’Unione Sanremo arriva questa bella vittoria per 7-1 sul campo del Fontanabuona: Siciliano segna il gol del 6-1 al 51′ minuto. Questa partita potrebbe tranquillamente far parte di un’altra rubrica di Dilettantissimo, “Accadde il“: è infatti un altro prezioso ritrovamento del nostro Enrico Figus, che ha scovato la partita tra i suoi archivi e che, grazie al suo lavoro, oggi “vede la luce” sul nostro attivissimo canale YouTube

Di Siciliano il presidente del Taggia Ghu ha parlato, proprio ieri, ai nostri microfoni: “

“Siciliano lo inseguivamo e lo conoscevamo da molto tempo, era un ottimo giocatore. Simone mi ha stupito, ha un carisma e una conoscenza del calcio notevole. Al di là di quello che dimostrerà da mister, ha la grande dote di tener coeso un gruppo facendosi rispettare e amare allo stesso tempo. Anche da giocatore aveva grande talento, ha fatto meno di quello che avrebbe meritato.”

Rivediamo le immagini di Fontanabuona – Unione Sanremo con il servizio di Giampaolo Pastorino (riprese e montaggio di Bruno Desole):