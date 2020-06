Dopo tre stagioni con la maglia dell’Athletic, Edo Grosso ringrazia e saluta. Il classe ‘87, ex portiere di Livorno, Sangiovannese e Genova Calcio aveva deciso di intraprendere una nuova avventura da bomber con la squadra con cui iniziò a giocare da bambino. Dopo aver contribuito a suon di gol nella vittoria del campionato di Promozione, Grosso saluta con 5 reti all’attivo in questa stagione. Questo il messaggio del portiere-goleador:

“Avevo immaginato di finire la mia carriera dove l’avevo incominciata ma purtroppo il Dio del calcio non ha voluto che finisse così! Sono orgoglioso di aver vestito questa maglia. Sono orgoglioso di ogni singolo minuto giocato e gol segnato in questi 2 anni.”

L’INTERVISTA A EDO GROSSO DI QUALCHE SETTIMANA FA

Con l’Athletic, Grosso ha segnato più di 20 gol in tre stagioni, risultando capocannoniere della squadra nella passata stagione (a parimerito con Cagliani) e in questa (a parimerito con Cagliani e Di Pietro L.). Non male per un ex portiere…

Salutato l’Athletic, Grosso è ufficialmente sul mercato. L’unica cosa certa? Non indosserà di nuovo i guantoni...

