Siamo ancora andati a pescare fra i gol di questa stagione: oggi vi riproponiamo la rete di Alarcon (Little Club James)!

29/09/2019, GOLFO PRCA – LITTLE CLUB 0-2. Siamo alla 3ª giornata, troppo presto per parlare di obiettivi e classifiche, ma sicuramente gli umori con cui arrivano le due squadre sono diametralmente opposti, come afferma il nostro Luca Moscariello all’interno del servizio: i padroni di casa sono infatti reduci dalla vittoria contro il Bogliasco mentre i rossoblù dalla debacle interna contro il Real Fieschi.

Il vantaggio ospite arriva con il giovane Sanni che in un flipper impazzito ci mette la pezza eludendo tutti i difensori levantini; pietra miliare sul successo ce la mette però Josè Luis Alarcon, con il nostro “Gol del Pomeriggio”: finte e contro-finte dichiarano le origini sudamericane del classe 1998, e il suo destro è imparabile per l’estremo difensore avversario.

Ecco la rete di Alarcon:

Ecco invece il servizio integrale del nostro Luca Moscariello (immagini e montaggio di Alice Elisetti)

