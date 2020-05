“Gol del Pomeriggio” – La rete di… D’Isanto

Come spesso è accaduto in questo periodo, sfociamo nell’amarcord: la rete di D’Isanto è il nostro “Gol Del Pomeriggio” (Prima Categoria C, stagione 2013/14).

Nel penultimo atto di stagione di Prima Categoria (Girone C, playoff), si affrontano Pontex e Genovese, finita 3-1 in favore degli uomini di Puggia. A sbloccare il match ci pensa il solito Criscuolo, che di destro trasforma su punizione dopo soli quattro minuti: esecuzione perfetta del numero nove della Genovese. A pareggiare i giochi ci pensa però Lipardi al 31′, che raccoglie la respinta di Fiore sul cross di Spallarossa, e a distanza zero giustizia e fattura il momentaneo 1-1. Il sorpasso è una perla di Enzo D’Isanto, il nostro “Gol Del Pomeriggio”: stop di petto e destro che atterra alla sinistra di Fiore a fil di palo, impossibile per l’estremo difensore intervenire. E dopo l’intervento difensivo providenziale sul colpo di testa di Grassi, ci pensa Grandoni a porre la sua firma sul definitivo 3-1 al quinto minuto di recupero.

Ecco la rete di D’Isanto, scelta per voi come “Gol del Pomeriggio:

Ecco invece il servizio completo di Luca Moscariello (immagini e montaggio a cura di Enrico Figus):