Confermato il prestito del giovane portiere Mattia Meda alla GOLFO DIANESE. Ecco il comunicato

«Mattia Meda portiere classe 2001 ritorna alla GOLFO DIANESE per il secondo anno consecutivo in prestito dall’ Imperia 1923, dopo la seconda parte della stagione scorsa già passata in giallorossoblu.

Il giovane del vivaio imperiese ha ampiamente convinto con prestazioni di livello, che hanno spinto la società del presidente Spandre a chiederne la riconferma. Ringraziamo l’Imperia 1923 per la consueta disponibilità nello specifico nelle figure del presidente Gramondo e del direttore Bencardino. Bentornato Mattia!»

