GOLFO DIANESE PIAZZA IL COLPO DI MERCATO: PRESO DIDO FAEDO. Il Golfo Dianese soprende tutti e piazza l’ultimo grande, e “inaspettato”, colpo di mercato: si tratta di Stefano Faedo, che nella prossima stagione sportiva vestirà la maglia giallorossoblù. “Dido” p un attaccante – o centrocampita – classe 1994, ex Imperia e Finale. Ecco il comunicato:

A chiusura della settimana i giallorossoblu si regalano il colpo inaspettato Stefano “Dido” Faedo attaccante/centrocampista del 1994 con esperienza in promozione ma soprattutto in eccellenza con la maglia dell’Imperia 1923, collezionando 102 presenze con i nerazzurri e nella passata stagione al Finale. In totale 34 gol segnati in carriera nelle categorie dove ha militato.

Benvenuto Dido !

