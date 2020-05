La Lega Pro vuole fermarsi. A dichiararlo è stato proprio il presidente Francesco Ghirelli, che ha affermato al termine dell’Assemblea di oggi: «Detto che starà al Consiglio Federale prendere la decisione finale, abbiamo optato per la sospensione del campionato, dando priorità alla salute di tutti così come abbiamo fatto dallo scorso 21 febbraio quando decidemmo di rinviare Piacenza-Sambenedettese, e con la conseguente promozione in Serie B delle tre società prime nei rispettivi gironi, ovvero Monza, Vincenza e Reggina, il blocco alla retrocessioni in Serie D e ai ripescaggi dalla medesima categoria».

«È stata la più bella assemblea che ho svolto finora» – Ha continuato il numero uno della Serie C – «È emerso un enorme senso di responsabilità da parte di tutti e rispetto alle ragioni di ognuno, con una nostra specificità tutta da rimarcare che poi si è espressa nel voto». Queste le dichiarazioni rilasciate all’Ansa, commentando il voto (a larga maggioranza) dei club di Serie C alla richiesta del Consiglio Federale di decretare il termine della stagione.

LA PROPOSTA

La Lega Pro, per quanto riguarda promozioni e retrocessioni, proporrà al Consiglio Federale di far salire in Serie B quattro squadre, esattamente come da programma: oltre alle tre vincenti, per decidere la quarta non ci sarà nessun sorteggio, ma sarà decretata in base al merito sportivo. In pole dunque il Carpi. Sarà proposto invece un blocco delle retrocessioni, così come i ripescaggi dalla Serie D, mentre rimarrebbero invece confermate le promozioni delle prime di ogni girone dai dilettanti.

Sarà questa dunque la proposta che la Lega Pro avanzerà alla Figc, ma attenzione: l’ultima parola spetterà al Consiglio Federale.

Fonte: ANSA

