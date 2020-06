LITTLE CLUB JAMES: ARRIVA L’UFFICIALITÀ. Ecco il comunicato ufficiale della società:

Il LITTLE CLUB JAMES ha il piacere di annunciare l’ingaggio di Nino Pecoraro come responsabile tecnico della prima squadra per la prossima stagione. “E’ il profilo di allenatore che cercavamo – dice il presidente Sergio Morelli – Non solo per i risultati eccellenti ottenuti negli ultimi anni alla guida del Via Acciaio che ha portato nel campionato di Promozione dove, da neo promossa, ha saputo recitare un ruolo da protagonista. Il fatto di essere stato sei anni nella stessa società sta a significare che oltre a quelle tecniche anche qualità umane e la capacità di entrare in sintonia con gli obiettivi e le strategie societarie. Siamo lusingati di averlo con noi che ci avviamo a disputare il settimo anno consecutivo in Promozione e, scusate l’immodestia, si tratta di un vero e proprio miracolo sportivo per una piccola realtà come la nostra”.

Dopo cinque anni (uno da giocatore e quattro da allenatore) prende altre strade Andrea Di Somma al quale auguriamo le migliori fortune per il suo prosieguo di carriera.

SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI INFATTI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM (@DILETTANTISSIMO_OFFICIAL), FACEBOOK (DILETTANTISSIMO) TWITTER (@DILETTANTISSIMO), OLTRE AL CANALE YOUTUBE (DILETTANTISSIMO) DOVE POTRAI TROVARE INOLTRE TUTTE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI!

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO.