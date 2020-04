Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della fusione di Celle Calcio e Riviera del Beigua, giuntoci in mattinata:

“Celle Calcio e Riviera del Beigua con soddisfazione comunicano di aver avviato le procedure per la nascita della nuova società CELLE E RIVIERA CALCIO.

Negli ultimi cinque anni abbiamo imparato a conoscerci, sul campo dell’impianto sportivo Olmo-Ferro di Celle. Dal Dicembre 2019 i direttivi delle due società hanno iniziato seriamente a dialogare, da prima con serate conviviali, per passare poi alle videoconferenze degli ultimi mesi.

Dagli incontri è emerso che i valori sono assolutamente condivisi ed i punti principali sono:

• L’importanza sociale dello sport.

• La crescita sportiva ed umana dei nostri giovani.

• L’importanza di offrire un progetto serio ed il più possibile professionale, ma alla portata di tutti.

A fronte di questi principi cardine, è nostra convinzione che il settore giovanile abbia un ruolo centrale nella nuova società e per questo motivo, con decisione unanime, si è stabilito che manterrà una indipendenza economica con gestione separata rispetto alla prima squadra. Siamo convinti che il settore giovanile non debba essere un “pozzo di San Patrizio” dal quale attingere, bensì debba essere potenziato per dare sempre maggiori possibilità di crescita ai nostri giovani e fare in modo che ogni anno sempre più ragazzi siano pronti per poter giocare in prima squadra e perché no, magari riuscire ad approdare a squadre ben più blasonate. Celle Calcio e Riviera del Beigua sono due società sane, senza debiti, che solo grazie al serio lavoro sono cresciute negli ultimi anni. La dirigenza del Riviera ha portato la società, dal 2011 ad oggi, ad essere una realtà importante della nostra provincia, puntando sempre sulla serietà e professionalità di tecnici e dirigenti, ed avendo ad oggi molte leve che stazionano nei piani alti delle rispettive classifiche, se non addirittura al primo posto.

Il Celle Calcio dopo l’ingresso della nuova dirigenza cinque anni orsono, ha dimostrato di saper progettare e lavorare a lungo termine, vincendo il campionato di Prima Categoria e salendo in Promozione, senza dimenticare nel frattempo l’aver preso la gestione, insieme all’Atletica Arcobaleno ed all’Atletica Celle, dello stadio Olmo-Ferro ed altri progetti come i camp estivi. La peculiarità di questa fusione, anche a detta dei professionisti che ci stanno seguendo nelle procedure burocratiche, è che avviene fra due Società sane, quindi è fatta non per salvare l’una o l’altra società, bensì per creare un progetto migliore, consci che l’unione fa la forza ed in questo modo si potrà offrire maggiori possibilità a tutti i nostri tesserati.

Da oggi inizia una nuova era per il calcio cellese, che siamo certi porterà il CELLE E RIVIERA CALCIO ad essere un punto di riferimento nel panorama calcistico della nostra provincia. In attesa che le rispettive assemblee approvino formalmente il progetto di fusione e vengano elette le nuove cariche sociali, un ringraziamento particolare va a tutti i dirigenti che in questi mesi si sono impegnati in questo lungo e difficile percorso, ai presidenti Lorenzo Cerisola e Stefano Molinari, ai dirigenti Enrico Bruno, Lorenzo Cappelli, Stefano Bellotto, Alberto Pescetto, Andrea Traverso, Daniele Palumbo, Marco Beltrame, Marco Tuveri, Alberto Damonte, Marco Lerone, Giorgio Zanetti, Andrea Bruzzone e Salvatore Nasca, grazie a tutti loro per aver saputo lavorare per costruire un futuro migliore.”

Da parte di Dilettantissimo un grosso in bocca al lupo alla neonata società.

La Redazione