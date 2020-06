CALCIOMERCATO: OSPEDALETTI, LE PRIME RICONFERME

OSPEDALETTI, LE PRIME QUATTRO RICONFERME DELLA SQUADRA:

Chiuso ufficialmente il primo storico campionato di Eccellenza con la salvezza conquistata sul campo, l’Ospedaletti mette le basi per la prossima annata. Nelle ultime ore la società orange, in accordo con il mister Andrea Caverzan, ha ufficializzato per la prossima stagione quattro colonne della prima squadra.

Resteranno in orange anche per l’anno prossimo i centrocampisti Simone Allegro e Matteo Aretuso oltre agli attaccanti Josè Espinal e Giacomo Latella (2002).

“Sono molto contento della riconferma e di poter continuare a far parte dell’Ospedaletti – dichiara Simone Allegro, 15 presenze e una rete per lui lo scorso anno – peccato per la stagione chiusa forzatamente in anticipo perché sono sicuro che avremmo finito il campionato in una posizione migliore, ora spero si possa ricominciare presto per poter stare di nuovo tutti insieme e raggiungere i nostri obiettivi. Forza orange!”.