Alle proteste e al malcontento di Athletic Club e Vallescrivia rispetto al nuovo protocollo attuativo per l’attività sportive, si sono unite quelle di Sampierdarenese e Arenzano.

La Sampierdarenese ha pubblicato, nella giornata di ieri, questo comunicato attraverso i propri canali social:

«La federazione ha pubblicato il protocollo da seguire per cominciare gli allenamenti e che, secondo me, vale pure per i campi estivi. Faccio una premessa: non sono un revisionista e mi basta parlare con qualche amico infermiere o dottore (di quelli di corsia, non di tv) per capire che l’epidemia nel suo momento massimo sia stata una sorta di hamburger hill del film “Full metal jacket” . E’ tanto vero che da diverso tempo, attirandomi forse anche qualche antipatia e qualche critica, sostengo che, buttata via la stagione 2019-20, ha poco senso ricominciare per 15/20 giorni giusto per far vedere di essere più bravi o più sociali di altri o peggio ancora per recuperare una manciata di soldi che alla fine non fanno la differenza nel disastro finanziario in cui le società di calcio dilettantistico sono finite.

Apro una parentesi.

Ho visto per i campi estivi società come la mia uscire a 180,00 euro a settimana, società con collaborazione di professionistiche a 250,00 e società concorrenti sul quartiere, anche se non specificatamente calcistiche, a 80,00 euro. Ora gli 80 euro a settimana non hanno senso neppure in periodi normali creando una concorrenza sleale, figurarsi in un periodo pandemico dove i costi per istruttori, pulizia, sanificazione…etc.. sono lievitati in modo abnorme.

Chiusa parentesi.

Certo che tra tutte le modalità con cui la federazione poteva far capire come sia meglio non ricominciare ha utilizzato la peggiore. Secondo me era più responsabile fare un discorso chiaro e diretto “Signori, non ci sono ancora le condizioni per riaprire in sicurezza. Per altro l’orizzonte temporale è limitato, non prendiamoci rischi e cerchiamo di ripartire in sicurezza nella nuova stagione.” Sarebbe stato un discorso, condivisibile o meno, più corretto e che certamente avrebbe creato meno polemiche.

Infine uno sguardo al futuro. Il calcio è sport di contatto, ci si attacca alla maglia, si cintura l’avversario, si cerca lo “spalla contro spalla”, in determinate situazioni le pulsazioni salgono fino a 180 battiti al minuto, la ricerca di aria porta ad aprire la bocca e quando la saliva o il catarro si impastano rendendo difficile respirare, gli eccessi vanno espettorati, gesto molto diverso, con significato molto diverso, dallo sputare per strada senza motivo. Pensare di giocare a rischio zero facendo sanificare il pallone dopo ogni partita è una scemenza e, il rischio di continuare a produrre scemenze, è quello di non ricominciare neppure a settembre».

Arenzano, pubblicato stamani sui Ecco invece il comunicato dell’, pubblicato stamani sui portali della società: